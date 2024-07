L’inferno dell’ospedale pediatrico a Kiev le sirene poi il crollo Mosca nega | Missile di difesa aerea ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Lotta contro il tempo aper salvare i piccoli degenti daldi mattoni e macerie in cui è ridotto l’ospedaledi Okhmatdyt, colpito da unrusso. Decine di volontari, medici e soccorritori scavano tra le macerie a mani nude e con ogni mezzo a disposizione, alla ricerca di sopravvissuti. Ma il passare delle ore aggrava il bilancio, non solo nell’ospedalema anche ae nel resto dell’, colpita stamattina da più di 40 missili russi contro diversi centri civili, principalmente nel Sud e nell'Est del Paese. Al momento si parla di 24 morti ma il numero, anche di feriti, è destinato ad aumentare. A woman carries a girl next to a heavily damaged building of the Ohmatdyt Children's Hospital following a Russianattack in the Ukrainian capital of Kyiv on July 8, 2024, amid Russian invasion in Ukraine.