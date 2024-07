La ricostruzione dopo l’alluvione Cantieri al via sulla SP11 a Sogliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi partiranno i lavori, finanziati dall’ordinanza n. 13 del commissario straordinario alla, per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la parte dellanel territorio del Comune dial Rubicone, in località Cà di Quaiotto, vicino al bivio con la SP79 Riopetra.del maggio 2023 provocò un ampio fronte di franascarpata di valle, causando un grave dissesto strutturale della strada, dimezzando la carreggiata. Verrà realizzata un’opera di sostegno del corpo stradale, senza modificare l’attuale carreggiata, con una soletta portante in cemento armato, sostenuta da micropali verticali. Ladi circa 150 metri di carreggiata stradale, con un tempo contrattuale complessivo di 150 giorni, verrà realizzata per stralci partendo dal tratto franato, che per la natura dei lavori e lo stato dei luoghi impone necessariamente la chiusura totale del tratto stradale al traffico veicolare, mentre le altre porzioni su cui si interverrà, verranno gestite a senso unico alternato.