La nuova evoluzione tutta al femminile dei brand profumi

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 8 luglio 2024) Life&People.it L’universo è in costante espansione, l’inesorabile di tutto ciò che ci circonda, a volte positiva, altrettante volte la causa di una insopportabile malinconia. La nostalgia per i colori, i sapori, ma soprattutto iche non ci sono più, che appartengono ad un’epoca ormai superata. Idimutano pelle e si fanno sempre più donna: le imprenditrici donne in questo settore si moltiplicano ogni anno che passa con un solo obiettivo fisso in mente, sviluppare fragranze che sappiano di futuro. Il settore beauty è da sempre il fanalino di coda del mercato del lusso, ma da quando Tik Tok ha invaso inesorabilmente il nostro quotidiano, ecco che riusciamo ad individuare un’altra dinamica pronta ad essere completamente ribaltata.