La granfondo ’Casartelli’ In 400 alla non competitiva in memoria del ciclista Festa in piazza e al velodromo

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Quando con la mamma abbiamo iniziato a pensare a questa manizione ci siamo detti che saremmo stati molto contenti se fossimo arrivati a 200 partecipanti. Invece". Inveceprima edizione de ‘La Casartelli’,cicloturistica nonorganizzata per ricordare Fabio Casartelli ilscomparso a seguito di una caduta il 18 luglio 1995 a Tarbes durante una tappa del Tour de France, hanno partecipato ben in 400 fra ex corridori professionisti, amatori, semplici appassionati, ma soprattutto amici di Fabio, di sua moglie Annalisa e di suo figlio Marco entrambi forlivesi.Saffi ieri mattina ha iniziato ad animarsi molto presto, quasi all’alba visto che i componenti dell’Ufficio Sport del Comune erano all’opera dalle 6 per oliare gli ultimi ingranaggi dell’imminente corsa.