Julia Roberts è l' ultima diva che si presenta alla corte di Luca Guadagnino | ecco la foto per l' inizio delle riprese di After the Hunt

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’avevamo detto:non sa stare fermo un minuto. Il regista italiano non ha avuto nemmeno il tempo di godersi il successo di Challengers (per Variety il più bel film del 2024 finora) che è già di nuovo sul set. Questa volta ad annunciarlo èe ladi “the” diGià, perché è la grandela protagonista della nuova fatica cinematografica di. E così ha scelto di pubblicare – lei che lo fa con parsimonia – uno scatto su Instagram da Londra con tutto il cast per far sapere al mondo che ledithesono iniziate. E ci sono davvero tanti volti noti in questagrafia che sembra un’istantanea di classe.