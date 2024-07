Il segreto di Fatima sui medicinali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) È il prezzo che le Big Pharma fanno pagare alla sanità pubblica dei vari Paesi. Un business «differenziato» ad arte che l’Unione europea subisce. «Lo sa come li compriamo i farmaci?». La domanda me la pose a bruciapelo qualche anno fa Luca Li Bassi, che in quel momento era direttore generale dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. Ovviamente non lo sapevo. Allora lui mi spiegò: «Li compriamo senza conoscere il prezzo di vendita. Immagini di andare al mercato della verdura, ci sono le bancarelle con pomodori, sedani, carote Ma non c’è il cartellino con il prezzo. Quest’ultimo viene comunicato di volta in volta nell’orecchio del compratore, che però ha l’obbligo della segretezza. Cioè quel prezzo non deve essere comunicato a nessuno». E che ci guadagniamo noi dall’obbligo della segretezza?, domandai.