Il Palio del Mare La Faleriense diventa verde I Delfini bissano il successo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lasi tinge di, la vittoria deldelè dei: seconda vittoria per il rione di Orietta Cicchinè, a 21 anni di distanza dall’ultima volta. Un risultato storico che rimescola le carte della competizione dopo le due doppiette di Squali (2018,2019) e Balene (2022,2023), e che dà speranza anche ai rioni più piccoli. Una staffetta straordinaria, la più avvincente da quando ilè tornato a riempire il lungosud: partenza super degli Squali che nelle prime frazioni prendono il largo su tutti, seguiti da Sirene e, poi alla frazione numero 7 arriva il momentaneo sorpasso, reso vano dal controsorpasso dei gialli nel passaggio successivo e con la minaccia sirene sempre incombente. La gara sembra ormai decisa, con Balene a sorpresa fuori dai giochi e Cavallucci in leggero ritardo sul gruppo di testa, ma proprio nell’ultimo giro, con l’over 40 Maurizio Pagnotta irimontano e sul rettilineo finale sprintano per tagliare il traguardo davanti a tutti.