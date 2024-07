Gran Turismo 7 annunciata la patch 1 49 con 6 nuove auto ed altre novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 luglio 2024) Polyphony Digital hanno annunciato ufficialmente la1.49 di7, che verrà pubblicato su PS4 e PS5 a partire dalla giornata del 25 luglio 2024, introducendo all’interno dell’apprezzato gioco racing game unaquantità dimeritevoli di attenzioni, tra le quali troviamo un nuovo circuito e ben 6inedite. Questo nuovo aggiornamento consentirà ai fan di potersi gustare l’Eiger Nordwand, un nuovo circuito montano inventato ed ambientato in quel del sud della Svizzera. Precisiamo che si tratta di una vecchia conoscenza dei fan della serie, visto che è stato inserito per la prima volta all’interno diHD Concept del 2006, per poi approdare in ogni gioco. Queste invece sono le seipronte ad arricchire7: Ferrari 430 Scuderia (2007) BMW M3 (1997) Lambroghini Gallardo LP 560-4 (2008) Genesis VisionSubaru Impreza Rally Car (1998) RUF RGT 4.