Firenze infrange la vetrina con un tombino e tenta la fuga col bottino | fermato un giovane

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Ennesimo furto aai danni di un locale di Viale Rosselli: la polizia di stato ha individuato eun cittadino di 28 anni di nazionalità marocchina. È accusato di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dalle volanti della polizia, il 28enne, intorno alle 03.30 di questa mattina, avrebbe preso undalla sede stradale per poi scaraventarlo violentemente contro la porta a vetri del ristorante. Una volta infranta la vetrata, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’attività per poi allontanarsi poco dopo con il registratore di cassa. Il rumore dei vetri infranti ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito contattato il numero d’emergenza 112. I poliziotti della centrale operativa della questura hanno diramato subito la richiesta, consentendo alle volanti di intervenire in pochi istanti, individuando e fermando l’uomo a qualche metro di distanza dal luogo dei fatti.