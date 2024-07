Eccellenza Fano il presidente Guida vuol iscriversi ma le regole sono fin troppo chiare

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se non risolve le questioni di base non potrà farlo. Il Noif (art. 19 comma 1) parla di struttura di gioco nello stesso Comune dove è ubicata la sede sociale e nella domanda di iscrizione serve dimostrare di aver saldato tutte le pendenze con i tesserati, 8 luglio 2024 – Quello che non ha fatto fino ad oggi, o sembra non aver fatto, non si può mettere alle spalle e far finta di niete. Iltra le altre cose scrive: “L’Alma Juventus1906, in persona delSalvatore, intende precisare quanto segue: il club, per la prossima stagione, giocherà le partite casalinghe presso altra struttura, stante la presa di posizione del sindaco die della sua Giunta di favorire terzi imprenditori non meglio identificati” – e prosegue “molto amareggiato poiché, nonostante io abbia fornito i documenti attestanti l’infondatezza delle doglianze del Comune, circa il nulla osta dello stadio Mancini, in pochi mi hanno dato voce.