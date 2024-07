È lei non ci sono dubbi Il corpo della 26enne scomparsa riconosciuto dai tatuaggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildi una ragazza di 26 anni è stato trovato questa mattina tra le griglie di una diga del canale. Ilè stato identificato dai carabinieri di Verona e Villafranca grazie ai numerosi. Un riconoscimento che ricorda quello di Carol Maltesi, la ragazza uccisa nel bresciano (per il cui omicidio è attualmente in carcere il suo ex Davide Fontana) il cuifu identificato diversi mesi dopo, proprio grazie ad alcuni. >>“Evviva gli sposi!”. Il Sì in riva al mare per il voltotv e la sua Anna. E il famoso fratello in prima fila Caso sul quale aveva contribuito a fare piena luce il giornalista Andrea Tortelli, 44 anni, direttore del giornale locale online BsNews.it. “Dopo qualche ora di indagine mi era già chiaro che le coincidenze tra il cadavere ritrovato a pezzi a Borno e l’attrice hard Charlotte Angie erano troppe.