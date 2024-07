Dalma Maradona ha rivelato di aver parlato col padre tramite una medium

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)non trova pace, a tirare in ballo il Pibe De oro ora è la primogenita Delma che ha raccontato in Argentina di essere stata messa in comunicazione con suoda una. Il rapporto trae figlia era fortissimo, e quella bambina diventata oggi donna non ha resistito all’invito rivoltole da una conoscenza comune affinché incontrasse laper cercare un contatto immateriale con suo. «È andata molto bene, quello che è successo è stato molto bello – racconta adesso – Quando è successo quello che è successo a mio, ho detto ‘beh, voglio vedere cosa succede’, perché stavano accadendo molte cose anche alla mia figlia maggiore e non sapevo come aiutarla. Così sono andata ed è stato bellissimo» «Ilè stato una donna – ha aggiunto– Era una persona molto vicina, non importa chi, ma mi ha detto: ‘Penso che tu e tua sorella Giannina dovreste incontrare questa donna’.