Convocati per il ritiro a Dimaro novità Conte | dovrebbe chiamare un attaccante a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tra iper ildipotrebbe esserci unche nell’ultima stagione ha realizzato 14 gol. Mancano pochi giorni all’inizio della stagione del Napoli con la partenza per ildi. Già nella giornata di domani, infatti, alcuni giocatori si ritroveranno presso l’SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per svolgere le visite mediche. Mister Antoniovaluterà tutti i giocatori a sua disposizione, indicando anche chi potrà essere ceduto o chi merita di avere una chance in azzurro. Sarà anche l’occasione per tanti ragazzi della Primavera per mettersi in mostra. Nonostante la delusione per la mancata promozione nel Campionato Primavera 2, alcuni ragazzi meritano particolare attenzione. Tra questi c’è il bomber della squadra partenopea, Gianluca Vigliotti.