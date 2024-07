Confesercenti Toscana segnali positivi da saldi e turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - Doppio segnale positivo per l'economiadae commercio nel primo weekend dei. E' quanto emerge da rilevazioni die Centro studi turistici di Firenze. Il primo weekend di luglio, spiega una nota, "ha fatto segnare un 83% medio di presenze nel sistema ricettivo della regione con punte di eccellenza sulla costa dove si è arrivati a oltre il 93% e con qualche 'scricchiolio' solo in Mugello e Val d'Orcia". Andamento molto positivo anche per il primo weekend diin cui si sono sfiorate punte del 10% di incremento rispetto allo scorso anno, in particolar modo laddove il commercio ha beneficiato di forti presenze turistiche e nei luoghi dove erano previsti eventi, iniziative e appuntamenti serali in concomitanza con l'avvio delle vendite.