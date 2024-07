Come Travis Kelce ha raccontato la Taylor Swift privata e l’enorme amore per lei

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 luglio 2024), 34 anni, campione di football dei Kansas City Chiefs, ha parlato die dell’che prova per lei nel podcast Bussin’ With the Boys, condotto dagli ex giocatori della NFL Will Compton eLewan, uscito martedì. Nel podcastha sì discusso anche di football, ma ha riservato ben 10 minuti per parlare della sua celebre fidanzata, della versione “” di lei e del loro. L’intervista del podcast è stata registrata, secondo le note del programma Bussin’ With the Boys, il 19 giugno, prima dell’esibizione a sorpresa di, che è apparso sul palco dell’Eras Tour diin frac e cilindro. Il giocatore della NFL ha sottolineato il motivo per cui ha iniziato “a innamorarmi davvero di lei”, parlando disia una persona perfettamente consapevole del proprio status e della sua fama, ma anche rilassata e tranquilla, autentica con i suoi amici e in grado di mettere a proprio agio le persone e di non distogliere l’attenzione dai momenti importanti per gli altri.