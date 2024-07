Colpo di scena nella soap opera turca di Real Time Tra i due protagonisti è davvero finita per sempre?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) La verità può far male ancor più di una bugia. Lo imparerà a proprie spese Reyyan, la protagonista femminile di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.30 sunuova puntata farà una scoperta sconcertante e Miran dovrà escogitare come riottenere la sua fiducia. Nei due episodi di oggi gli sforzi di Miran per salvare Reyyan da Azat e Nasuh si rivelano vani.