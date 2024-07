Charlie Hebdo non ha pubblicato questa copertina con Le Pen e Salvini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Circola una presuntadiraffigurante la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen e il ministro dei Trasporti Matteoin maniera non esattamente lusinghiera. La vignetta viene condivisa sui social sostenendo che sia veramente apparsa sul mensile satirico francese, ma in realtà si tratta di una bufala. In quella veramente pubblicata danon c’è. Per chi ha fretta: La vignetta non è mai stata pubblicata da. Sulladel numero mostrato c’era solo Le Pen intenta a prendere in ostaggio l’Europa. Analisi Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge: W la France e! Sia sempre salva la forza prorompente della satira La veradel 2014 Lanon è stata veramente pubblicata dal mensile satirico francese.