Carabinieri accoltellano pusher mentre erano fuori servizio | è giallo nel boschetto di Varese

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Idi Saronno, coordinati dalla Procura della Repubblica di, stanno indagando su un misterioso accoltellamento avvenuto tra il 5 e il 6 luglio. Uno straniero è stato ritrovato riverso a terra ferito gravemente da un’arma da taglio e, inizialmente, si pensava ad uno dei tanti regolamenti di conti tra le bande rivali di spacciatori che si contendono il territorio. Invece, scavando, ihanno fatto una scoperta scioccante: potrebbero essere stati due loro colleghi ad aver accoltellato ile infatti sono indagati per tentato omicidio. Il mistero delaccoltellato: cos’è successo? La notte di sabato 6 luglio, poco dopo la mezzanotte, probabilmente qualche passante ha notato il corpo dell’uomo riverso a terra in via Fratelli Rosselli, in prossimità di uno dei boschetti tristemente rinomati “della droga” e ha dato l’allarme.