Cara Delevingne sulla dipendenza da alcool e droga | Ubriaca già a otto anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024)ha parlato in una lunga intervista della suada, di quelle famigerate foto che le furono scattate all’aeroporto di Los Angeles, in cui aveva un aspetto disastroso, di come abbia iniziato a bere all’età die del fatto che sia sobria da duea teatro con Cabaret, nel 2024Intervistata da Sunday Times, la modella e attrice ha parlato del suo percorso per lasciarsi alle spalle le dipendenze, un percorso che oggi le ha permesso di intraprendere un nuovo impegno teatrale con Cabaret, nel West End di Londra.fotografata a Los Angeles nel 2022, con un aspetto disastroso – fonte: Daily MailCome riporta il Daily Mail, a settembre 2022fu paparazzata all’aeroporto di Van Nuys a Los Angeles, dove si era imbarcata sul jet privato di Jay Z per poi scenderne, con tutti i bagagli.