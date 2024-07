Basket la Francia perde contro la Germania in amichevole pre-Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladelha sconfitto laper 65-70, nel contesto di un’pre-. In attesa di poter debuttare ai Giochi Olimpici di Parigi, i transalpini hanno tenuto testa ai campioni del mondo teutonici,ndo di 5 punti in fin dei conti sul parquet di Montpellier: Shroder, stella teutonici e conoscenza dell’Nba, è stato il top scorer con 17 punti totali. Il cestista dei Brooklyn Nets ha mostrato il suo talento e guidato i suoi al successo, in tandem con Wagner e Lo. Niente da fare per la, ma delusione limitata considerando che fosse assente Victor Wembanyama, game-changer in forza ai San Antonio Spurs, frenato da un attacco virale. Gli uomini di coach Vincent Collet dovranno prepararsi al meglio verso le, così da non deludere i tifosi di casa con un percorso da protagonisti.