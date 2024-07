Wimbledon disperazione in campo Paolini vince Keys si ritira

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Ottavi di finale a. Sulnumero 1, dalle 14, la 28enne toscana, 7 del mondo e del tabellone, ha affrontato la statunitense Madisoncon cui aveva perso l’unico precedente.ha giocato un match straordinario, riuscendo a imporsi suin tre set molto combattuti. Nel secondo setè riuscita a imporsi al Tie Break dopo diversi match point sprecato dalla tennista italiana. Tuttavia non è bastato alla statunitense per portarsi a casa la vittoria. Nel terzo e ultimo set a causa di un infortunio alla cavigliaè stata costretta arsi. Jasmine passa così il turno e vola ai quarti di finale didopo due set finiti 6-3, 6-7 Ora la palla passa a Sinner che cercherà il pass per i quarti di finale contro Ben Shelton, 14 del ranking Atp con cui è in vantaggio 2-1 nei tre precedenti.