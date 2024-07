Nuovo percorso ciclabile in Val Seriana accessibile anche in handbike | 18 chilometri da Albino alla Valle del Lujo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) La montagna può essere un luogo di pace e tranquillità, che tutti dovrebbero avere la possibilità di sperimentare. Si tratta di renderlae fruibile con progetti specifici, sensibilità e cultura sociale. È questo il focus di “Orobikeando 2.0”, il progetto di cooperazione tra GAL Valtellina (capofila), GAL Presolana e dei Laghi Bergamaschi, GALBrembana 2020 e GAL delle Colline bergamasche, nato con l’obiettivo di promuovere questi territori e i relativi prodotti enogastronomici tipici attraverso i percorsi ciclabili, in un’ottica di turismo sostenibile. Un progetto di sviluppo molto articolato, che nella sua seconda edizione ha aggiunto l’accessibilità – intesa sia per persone con disabilità, sia nell’accezione più larga di famiglie con bambini e persone anziane – come ulteriore finalità, valorizzando i percorsi, le infrastrutture turistiche e ricreative accessibili e relativi servizi.