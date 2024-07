Negozianti soddisfatti a metà | Il maltempo ha tolto la voglia di passeggiare tra le vetrine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Arrivano i saldi, tra un tempo pessimo e per fortuna clienti affezionati. Nonostante la prima settimana di luglio sia al termine, la vera estate non è ancora arrivata. Da maggio sono tante le piogge che hanno caratterizzato le giornate e non hanno favorito in generale gli acquisti di capi estivi. Per fortuna c’è qualche eccezione. "Mi ritengo fortunata. In queste settimane, e ieri, con l’inizio dei saldi ho lavorato molto con i costumi. Molte signore hanno acquistato dei costumi e copri-costumi per le loro vacanze. Il brutto tempo ha bloccato le vendite di magliette, camicette, acquisti che fanno anche le persone che rimangono in città. Per fortuna ci sono tanti viaggi organizzati, signore che vanno in vacanza in gruppo e ci tengono ad avere un nuovo costume o qualche accessorio mare in più", spiega Roberta Lunghi dal negozio Roberta Intimo e Mare.