MotoGP oggi in tv GP Germania 2024 | orari warm-up e gara streaming diretta Sky differita TV8

(Di domenica 7 luglio 2024), domenica 7 luglio, assisteremo al settimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista del Sachsenring, in, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati più noti agli appassionati. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. LALIVE DEL-UP E DELLADIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Nuovo confronto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo, leader del campionato, si è imposto in maniera chiara nel corso della Sprint Race. Spetterà a Pecco reagire per provare a contendere lo scettro all’iberico e a non perdere ulteriori punti nella classifica mondiale. Difficile si prospetta laper Marc Marquez, con tanti problemi fisici per le cadute di questo week end.