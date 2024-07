La Milano-Taranto fa tappa in paese Arrivo davanti al ’Museo Parilla’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Laè una leggendaria corsa motociclistica che si tiene ogni anno a luglio dal 1987. Una straordinaria rievocazione storica a tappe con moto d’epoca, la cui seconda tratta partirà da Bologna verso le ore 8 di martedì per arrivare con i primi verso le ore 10 al ‘Museodi Bruno Baccari a Modigliana in via Provinciale Faentina 21, abitazione e sede del museo dello scomparso appassionato collezionista. Sono circa 160 gli iscritti con diverse marche come Ducati, Guzzi, Gilera, Morini, MV Agusta, BMW, Mondial, Aermacchi e ovviamente anche Parilla. Le partenze sono scaglionate e quindi gli ultimi ripartiranno probabilmente alle ore 13, per arrivare a Santa Maria degli Angeli vicino a Perugia. Il modiglianese Bruno Baccari scomparve il 25 gennaio 2021: uomo colto, ricercatore di storia locale, fondatore della Pro loco e del Moto Club Modigliana, e appassionato di musica.