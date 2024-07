La cucina di territorio è un’invenzione moderna E noi siamo solo dei nostalgici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel fottuto storytelling (cit.) della, ci sono concetti che sembrano scolpiti nella pietra: prodotti locali, ricette del, ladi una volta. Come a dire che una volta fosse meglio di oggi. Ci piace pensare al passato come un'età dell'oro gastronomica, una versione tutta pentole e padelle del mito del buon selvaggio, ma non sono certa che senza frigorifero, con scarso igiene e ilpaniere territoriale si mangiasse poi così bene: secondo mepreda di una nostalgia canaglia per un'epoca che non abbiamo vissuto. È quella che ci frega. In passato si mangiava local? E poi, scusate, ma chi ha detto che in passato si mangiava local? Lo faceva la povera gente, quando riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena, ma non era un vantaggio: avrete sentito parlare di pellagra, no? Quelli che potevano scegliere, se ne fregavano del