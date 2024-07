Its Ntv Academy accordo con due istituti del Cairo | Canale virtuoso tra Italia e Africa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) Bergamo. Tra i pilastri fondamentali per costruire ponti verso il futuro c’è la formazione d’avanguardia. È con questa consapevolezza che l’Its Nuove Tecnologie della Vitadi Bergamo ha siglato uncon l’Università tecnologica “Sei Ottobre” e l’Istituto tecnico “Don Bosco” delnell’ambito del settore biomedicale, uno dei due macrotemi (l’altro è la chimica) su cui si concentra la didattica dell’istituto orobico. Il progetto, che vedrà anche il coinvolgimento dell’azienda Polygon, sarà rivolto a 25 giovani studenti egiziani, e prevede 2mila ore di corso, di cui 800 dedicate ad un tirocinio che potrà essere svolto anche in aziendene. L’obiettivo, come spiega il presidente dell’Its Ntv, Giuseppe Nardiello, “è quello di formare tecnici specializzati nello sviluppo, produzione e manutenzione di tecnologie medicali per il settore ospedaliero.