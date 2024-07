Hockey su pista il pratese Zampoli resta al Trissino | obiettivo terzo Scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Prato, 7 luglio 2024 - Prima la Fisr e poi una sondaggio condotto fra gli appassionati lo hanno eletto miglior portiere della Serie A1 disu2023/24. E anche se non è riuscito a vincere ilconsecutivo, proverà a riprendersi insieme ai compagni il tricolore strappato da Forte dei Marmi. Perché Stefanofarà parte della rosa delanche per la prossima stagione: lo ha annunciato la dirigenza del sodalizio veneto nei giorni scorsi, includendo il nome del ventiquattrenne di Prato nell'elenco dei giocatori confermati per l'annata che ha già preso il via perlomeno in termini di pianificazione. E che dovrà avere “riscatto” come parola-chiave:e soci hanno comunque vinto la Supercoppa Italiana, ma il “tris tricolore” è sfumato al pari della Champions.