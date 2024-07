Guerra ultime notizie A 9 mesi dal 7 ottobre blocchi stradali e proteste in tutto Israele Usa stasera riunione leader democratici per parlare di Biden

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 7 luglio 2024) Gli organizzatori della protesta inhanno annunciato che le strade saranno bloccate per varie ore del giorno inil paese, a partire dalle 6:29, l’ora esatta in cui è iniziato il devastante attacco del 7. La giornata culminerà con una protesta di massa davanti al quartier generale militare di Tel Aviv. Negli Stati Uniti è prevista per le 20 diora italiana ladi emergenza fra iconvocata daldei dem alla Camera americana, Hakeem Jeffries.