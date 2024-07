Francia alle urne Rassemblement national alla prova del secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildelle elezioni legislative insi svolge oggi, con un clima di grande incertezza. Circa 49 milioni di elettori francesi sono chiamati a rinnovare l'Assemblea nazionale con tre anni di anticipo. Lesaranno aperte d8 in tutta lametropolitana, mentre nei Territori francesi d'Oltremare le votazioni sono già iniziate.I seggi chiuderanno20 nelle grandi città e18 in quelle più piccole. Subito dopo la chiusura saranno disponibili gli exit-poll, ma per le proiezioni sui seggi sarà necessario attendere. Nel primodel 30 giugno sono stati eletti solo 76 dei 577 deputati che compongono l'Assemblea nazionale. In questo, dopo il ritiro di oltre 200 candidati (principalmente di Nfp e macronisti) con i cosiddetti 'patti di desistenza' per contrastare l'ascesa del(Rn), rimangono in corsa 409 duelli, 89 triangolari (tre candidati in lizza), 2 quadrangolari (quattro candidati in gara) e un unico candidato in Guyana.