(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSul piano deiLgbt l’Italia è molto indietro. Addirittura dietro l’Ungheria. La denuncia di Francesco Lepore, giornalista, nell’ambito delorganizzato aRoma questo pomeriggio per rivendicare idelle persone omosessuali per rivendicare la libertà di esprimere la identità individuale e sessuale,ogni fascismo ele. Lacentrale diha promosso la rivendicazioni di tutte le battaglie per icivili Dopo 10 anni è tornata inuna manifestazione popolare per idei cittadini che non si sentono inquadrabili nelle rigide categorie dettate dal pregiudizio ideologico in materia di preferenze sessuali. Associazioni, Anpi, sindacati partiti politici, ossia il Pd, Movimento 5 Stelle, Civico 22 si sono ritrovati per le strade diper contrastare le politiche del Governo Meloni in materia didella sfera sessuale.