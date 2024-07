Enrico Giovannini Per salvarsi dai nazionalismi Ursula e i suoi facciano il salto di qualità verso gli esclusi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 luglio 2024) TESTO di Angela Mauro – Special Corrispondent on Eur0pean Affairs and Political Editor “L’Unione ha sempre dimostrato di saper fare undinelle, e grazie alle, crisi”. Ma adesso, con così tanti nazionalisti in campo, l’Ue non ha alternative alla maggiore integrazione se non vuole “frantumarsi”, auspica, economista e statistico, ex ministro dei governi Draghi e Letta, co-fondatore e Direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. “Von der Leyen – argomentain questa intervista per Huffpost – ma soprattutto i leader del Consiglio europeo che rappresentano a vario titolo le varie anime della maggioranza, sono chiamati a undistraordinario per andare incontro, anche come Europa, alle fasce sociali che si sentono escluse e pensano di trovare risposte rivolgendosi alle destre.