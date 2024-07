Emergenza badanti e colf in Italia | nel 2025 la richiesta toccherà i 23 milioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) Sos. Innelne serviranno 2,3, cioè 41 mila in più rispetto a quest’anno. La popolazione invecchia: aumenta il numero di chi ha bisogno di assistenza e diminuisce il numero di persone attive e quindi al lavoro. L’è stata misurata dal rapporto 2024 “Family (Net) Work - Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico”, presentato da Assindate dal Centro Studi e Ricerche Idos. Il fabbisogno (quei 2288mila) riguarda le famiglie che hanno lavoratori in regola, che hanno personale senza contratto, ma anche quelle che ne avrebbe bisogno ma soprattutto per motivi economici, rinunciano ad assumere. All’l’anno prossimo serviranno 1 milione 25milae 1 milione 262mila