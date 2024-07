Elezioni in Francia Inghilterra America e il ruolo dell’Europa Gori | Un anno cruciale per il nostro futuro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) Bergamo. Il secondo turno dellein, il partito laburista che vince lein Gran Bretagna, portando Keir Starmer al potere come primo ministro, la lotta tra Trump e Biden con l’ombra di Kamala Harris, la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, pronta a passargli davanti all’ultimo giro di corsa, ma anche le piaghe delle guerra tra Russia e Ucraina e dell’eterno conflitto tra Israele e Palestina. Un salto a piè pari dall’Europa al mondo, quello che Giorgio, euro parlamentare in forza al Pd, ha fatto in una chiacchierata ad ampio raggio che lo ha visto protagonista di un’analisi precisa e dettagliata. Non un elenco di fatti, ma una visione, la sua, sullo stato dell’arte che vede il mondo pronto a vivere grandi e quanto mai importanti sfide, con il mezzo l’incubo e il rimbombo delle armi.