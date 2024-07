Eccellenza femminile Il Marginone si prepara a ripartire Martinucci è il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Ricomincia l’avventura delin. Molte le conferme rispetto alla passata stagione e questo si traduce in una buona base di partenza su cui inserire le nuove giocatrici. Il"2000" nutre grande fiducia nel futuro, con il presidente Giovanni Pierucci e i dirigenti Luca Gironi, Michele Russo, Giancarlo Capapruccia e il direttore sportivo Roberto Collodi. Tutti si professano fiduciosi per l’anno che verrà, per dirla con la famosa canzone di Lucio Dalla. La più grossa novità riguarda la guida tecnica: ilsarà Carloche sarà affiancato da Gioia Corcos come guida in seconda e Marco Collodi che si occuperà dei portieri. Mauro Pasquini sarà ancora il fisioterapista. La società sta lavorando per irrobustire la "rosa" che, attualmente, è composta dalle seguenti atlete: Tosi, Mesaglio, Gironi, Vettori, Maddaloni, Neri, Riccio, Bimbi, De Martino, Torrigiani, Della Branca, Bonini, Caso, Taddeini e Mancini.