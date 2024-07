Cane muore di caldo durante un viaggio in aereo la rabbia dei proprietari | Obbligati a tenerlo nel trasportino lo hanno ucciso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Unverso una nuova vita si è trasformato in un incubo per Angie e Gary Engelgau, chevisto morire il loro bulldog francese di 4 anni, Frank, a causa di un colpo di caloreun volo dell’Alaska Airlines dalle Hawaii all’Oregon. “Cidetto che non potevamo toglierlo dal suo”,raccontato gli Engelgau ai media americani, puntando il dito contro le politiche della compagnia aerea e dell’aeroporto. Angie ha spiegato che Frank mostrava segni di sofferenza già prima della partenza: “Ci siamo seduti al gate e lui continuava ad ansimare. Abbiamo chiesto nuovamente all’equipaggio alla reception se potevamo tirarlo fuori dalmadetto di no“. La loro richiesta è stata infatti respinta nonostante il bulldog francese sia una razza di cani soggetta a difficoltà respiratorie per la conformazione del muso e quindi, a maggior ragione, esposta a potenziali crisi in situazioni del genere.