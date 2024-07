Box Office USA | Cattivissimo Me 4 vola al primo posto nel weekend

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 7 luglio 2024)Me 4 ha vinto a mani basse il BoxUSA nel suod’esordio, ma il secondodi Inside Out 2 vale oro. La saga animata legata ai mitici Minions ed al loro leader Gru continua a fare faville dopo anni daliconico capitolo.Me 4, a tal proposito, non ha avuto problemi a vincere il botteghino, e lo ha fatto con un incasso da 75 milioni di dollari, ed una media per sala da quasi 17 mila dollari. Considerando che il film ha esordito mercoledì, approfittando del festivo del 4 luglio, l’incasso in cinque giorni è valso la bellezza di 122,6 milioni. Nonostante l’ennesimo trionfo, il confronto con gli altri capitoli della saga, però, non è esattamente in positivo. I 75 milioni incassati, infatti, portano il “Capitolo 4” solo al quartodella speciale classifica della saga animata: Minions (2015) – 115,7 milioni Minions: The Rise of Gru (2022) – 107 milionime 2 (2013) – 84,2 milionime 4 (2024) – 75 milionime 3 (2017) – 72,4 milionime (2010) – 56,3 milioni A livello internazionale, inoltre, l’incasso diMe 4 è stato 106,9 milioni di dollari (aveva già esordito in alcuni mercati durante la scorsa settimana), per un totale Worldwide di 229,56 milioni.