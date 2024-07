Basket la Grecia batte la Croazia nel Preolimpico del Pireo e conquista Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Si è conclusa al Peace and Friendship Stadium della finale del torneoche vedeva sfidarsi per un posto ai padroni di casa dellae la. I greci avevano eliminato in semifinale la Slovenia di Luka Doncic, mentre i croati avevano avuto la meglio di misura sulla Repubblica Domenicana. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato al, conche rispondono punto a punto, alternandosi nei vantaggi. Così dopo una tripla di Nick Calathes che vale il +3 greco, arriva un parziale di 6-0 per la, ma subito rispondono i padroni di casa con Georgios Papagiannis che riporta avanti la. Equilibrio che non si spezza fino alla fine del quarto, con le squadre che tornano in panchina sul 22-22.