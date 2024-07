Basket femminile - Serie B Chiti al Green Le Mura Spring

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Inizia a muoversi il mercato delLe. Arriva in biancorosso Francescache va a rinforzare il roster che sta prendendo forma. Dopo le prime riconferme, si fanno sempre più serrati gli incontri negli uffici della società, con giocatrici che si sono messe in evidenza nella scorsa stagione ed elementi di esperienza con punti nelle mani per cercare di costruire una formazione competitiva per il prossimo campionato di"B". Imma Gentile, nella sua veste di direttore sportivo, ha voluto fortemente a Lucca Francesca, giocatrice di grande qualità. Cresciuta nel Golfo Piombino, dove ha seguito tutte le giovanili,(che è nata nel 2004 ed è alta un metro ed ottantadue centimetri), arriva in prima squadra nella stagione 2022-’23, dove colleziona 189 punti.