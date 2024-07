Basket femminile l’Italia Under 20 domina senza problemi la Finlandia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Si è conclusa la seconda sfida per20 nella fase a gironi degli Europei di categoria e le azzurre hanno affrontato la. Reduci dalla netta vittoria contro la Turchia, Matilde Villa e compagne sfidavano una formazione uscita sconfitta all’esordio e peruna chance per confermarsi al vertice della pool C. Ecco come è andata. Dura, praticamente, metà primo quarto la resistenza della, conche nei primi minuti concede qualcosa di troppo in difesa e scavalla la metà del quarto sul 10-10. Ma a questo punto Matilde Villa e compagne cambiano marcia, con due triple di Carlotta Zanardi che firmano velocemente il +8 azzurro e poi Adele Cancelli che porta il parziale sul 12-0. A quel punto iniziano a gestire le italiane e si va al primo stop sul 26-16.