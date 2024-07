Attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza | almeno 16 persone uccise

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024)16sono statein unsu unanella Striscia di, hanno detto funzionari palestinesi. Decine di altre sono rimaste ferite. Secondo il ministero della Salute gestito da Hamas, l’edificio ospitava migliaia di sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato di aver colpito diversi “terroristi che operavano in strutture situate nell’area dellaAl-Jaouni”. Nel frattempo, secondo quanto riferito, 10sono statein un altrosu una casa del campo. Negli ultimi giorni si è tornati a sperare che un accordo tra Israele e Hamas fosse all’orizzonte , dopo mesi di false partenze. Israele ha annunciato che la prossima settimana invierà una squadra di negoziatori per discutere un accordo per il rilascio degli ostaggi con Hamas.