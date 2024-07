Ancora Pecco Bagnaia! Approfitta dell’errore di Martin e va in testa al mondiale di MotoGP

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Sembrava la rivincita di Assen,davanti edietro, tutta la gara a fare giri incredibili. Sempre i più veloci, sempre loro, come una settimana fa. Poi a 2 giri dalla fine, quandoaveva chiuso il gap, arriva l’errore di Jorge, forse una delle più grandi lacune del pilota spagnolo: commette errori.diventa perfetto e porta a casa il quarto successo consecutivo nelle gare lunghe: Barcellona, Mugello, Assen e Sachsering sono tutti territori rosso Ducati. 24ª vittoria in, 24ª vittoria con la Ducati. Il più vincente di tutti con la moto di Borgo Panigale. Ormai diventato il suo senatore. Complimenti anche ai fratelli Marquez e alla Gresini, che completano il podio. Soprattutto Marc, incredibile nonostante le contusioni conclude una gara spettacolare in rimonta.