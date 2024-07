Agente della penitenziaria si spara in auto Trovato morto da un passante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Dramma a Roma dove nella notte è statosenza vita inin via Michele Gortani, zona Pietralata, un uomo di 35 annipolizia. Si è trattato di un suicidio avvenuto con un colpo di pistola, con l’trovata chiusa dall’interno con la sicura. La polizia è intervenuta sul posto intorno alle 2.30 e la scientifica ha effettuato i rilievi necessari per l’indagine in corso. Al momento, le cause che hanno portato al gesto non sono ancora chiare del tutto e l’incidente è oggetto di indagine da parte dellerità competenti. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’rità giudiziaria per ulteriori accertamenti.Leggi anche: Suicidio in carcere: 24enne detenuto si uccide inalando il gasbomboletta da campeggio “Era originario di Cittanova (RC), da un paio di mesi impiegato presso la Centrale Operativa Nazionale di Roma, stamattina doveva assumere servizio, ma nella notte si è tolto la vitandosi con l’arma d’ordinanza“, fa sapere Gennarino De Fazio, Segretario GeneraleUILPA Polizia