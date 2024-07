After the Hunt | al via le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 7 luglio 2024) Con “Challengers” da poco fuori dalle sale, il registaè pronto per una avventura lavorativo sul set dithe. Quest’oggi è partita da Londra la pre-produzione deldiretto dal prolifico attore italiano. Come conferma di questa notizia, in rete sono apparse alcune foto scattate dai membri del cast in quello che sempre il post-lettura della sceneggiatura. Qui di seguito la foto postata da Chloë Sevigny: View this post on Instagram A post shared by Chloe? Sevigny (@chloessevigny)theè l’ennesimo progetto legato al mega accordo stipulato dacon Amazon MGM Studios, dello stesso accordo fanno parte per l’appunto Challengers (qui la nostra recensione) ed il precedente Bones and All.