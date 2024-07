A Londra e senza di lei | Harry e Meghan ai ferri corti? La profezia dell' esperto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) I fari sono puntati su Kate Middleton, che per ora non è apparsa a Wimbledon, ma non restano in ombra. L'ultima, potente indiscrezione riguarda proprio loro. Il duca di Sussex potrebbe rientrare nella cerchiaa famiglia reale mala moglie. A sostenere questa tesi è stato lo storico e biografo Hugo Vickers, intervenuto nel programma Royal Exclusive del The Sun. "Se guardo al futuro, non immaginonegli Stati uniti e non lo vedo accanto a sua moglie", ha affermatotimore di smentita. "Penso che tornerà a. E se tornerà a casa sarà una cosa buona per lui, perché penso che sia piuttosto arrabbiato. E se torna, tornerà da solo. La sua vita connon funziona come il principe sperava", ha aggiunto l', dando così il via a un tam tam impazzito di ipotesi e di teorie più o meno aderenti alla realtà.