Zielinski | Inter tra le più forti al mondo! Primo polacco? Orgoglioso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)dopo aver mandato già unmessaggio ai suoi nuovi tifosi dell’dopo l’ufficialità, ha subito rilasciato una primavista attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro. PRESENTAZIONE – Piotresprime tutta la sua gioia nel vestire la maglia nerazzurra: «Sono molto contento perché vengo in una squadra tra le piùale non vedo l’ora di giocare. Il centrocampo dell’è veramente la forza di questa squadra, cercherò di dare il mio contributo così da poter dare il mio contributo. Contro l’sono sempre state partite durissime, una squadra ben organizzata con tantissime qualità. Pressano benissimo appena perdono la palla, oltre la qualità generale di tutta la squadra». Tutte le emozioni dida giocatore dell’NUOVA AVVENTURA – Piotrè felice di continuare a giocare in Serie A, l’per lui rappresenta una grandissima occasione: «Da dodici anni gioco in Italia, sono contentissimo di continuare a giocare in Serie A, mi trovo bene.