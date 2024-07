Video delira durante un’intervista in radio | Sono la prima donna di colore vicepresidente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Biden, ultimamente, non ne azzecca più una. Tre settimane fa era apparso già abbastanza spaesatoil G7 di Fasano, ma c’è stato poi un vero e proprio tracollo nel confronto con Trump,il quale ha biascicato spesso frasi incomprensibili e ha detto cose senza alcun senso compiuto. Recentemente l’attuale presidente americano ha rilasciatofonica ad un’emittente della Pennsylvania, nel tentativo di salvare il salvabile, ma la pezza messa è stata peggio del buco. Biden è infatti stato protagonista dell’ennesimo svarione, aumentando ancora di più le preoccupazioni dei democratici. L’ennesimo scivolone di Biden Bidenl’intervista ha ricordato che, da cattolico, è cresciuto in un’area dove i cattolici erano malvisti e, nonostante tutto, è riuscito ad essere eletto come primo presidente eletto a livello statale nel Delaware.