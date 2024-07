Un anno senza Forlani Il ricordo che divide | Una via per l’ex premier Ma Pesaro tentenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Quando in coda erano in centinaia di pesaresi a bussare per ricordargli anche solo di esistere, lui, Arnaldo, squadrava i suoi assistenti. E gli insegnava: "Non far del bene se sai di non sapere sopportare l’ingratitudine umana". A unspaccato dalla scomparsa del "pesarese più illustre dopo Rossini", exe ministro, oltre che ex giocatore della Vis, la squadra di calcio della città, la suasi spacca suldello statista del Caf, il triumvirato ’primorepubblicano’ in sella ai governi di Centrosinistra. Ai funerali di Stato celebrati all’Eur, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il Comune dinon spedì neanche un fiore. Gaffe cui si rimediò con un Consiglio comunale speciale. E la ventilata promessa, solo orale, di un’intitolazione di una via o strada.