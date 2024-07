Traffico Roma del 06-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto dalla redazione code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna all’altezza della Appia è in carreggiata esterna all’altezza dell’ardeatina file via Salaria a seguito di un incidente tra la diramazionenord è Santa Colomba nei due sensi di marcia in corso la manifestazione con corteo che è partito da Piazza della Repubblica a intorno alle 18 in Piazza dell’esquilino percorrendo via delle Terme di Diocleziano via Amendola e via Cavour chiusure al passaggio dei manifestanti e deviazioni o limitazioni per diverse linee del trasporto pubblico altro corteo in programma dalle 18 alle 20 che partendo da piazza dell’esquilino arriverà a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour è Largo Corrado Ricci i partecipanti al termine del corteo raggiungeranno Piazza Santi Apostoli per il trasporto pubblico ancora interrotta la circolazione sulla linea metro B e B1 nelle tratte Castro Pretorio Ionio e Castro Pretorio Bibbia attivato un servizio bus sostitutivo e infine per il trasporto ferroviario rallentata e non più sospesa la circolazione ferroviaria sulla lineaNapoli via Cassino tra Rolo e Colleferro per l’investimento di una persona ritardi fino a 30 minuti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito