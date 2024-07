Tiro a volo Quagli è di bronzo al ’Città di Empoli’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Medaglia diper l’empolese Pieroal quinto gran premio "Città di Empoli" di, valido anche come diciassettesima prova del campionato sociale, sulla distanza dei 75 piattelli specialità trap, che si è recentemente disputato sulle pedane della AsdPieve a Nievole-Montecatini. Otto le categorie che vi hanno preso parte: Eccellenza, Prima, Seconda, Terza, Veterani, Master, Settore Giovanile e Lady. Tra gli oltre settanta tiratori provenienti da tutta la Toscana, e non solo, che si sono affrontati per decretare il podio ci sono voluti ulteriori 25 piattelli di barrage tra i primi sei della classifica generale. Ossia Simone Corradossi con 73 su 75, Luca Giannecchini, Emanuele Volterrani e Pierocon 72, Gianni Pelagatti con 70 e Marco Agostini con 69.